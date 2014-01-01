انطلاق مخترع فرنسي على متن "هوفر بورد" لعبور القنال الإنجليزي

انطلق المخترع الفرنسي فرانكي زاباتا، اليوم الخميس، على متن لوح طائر (هوفر بورد) مزود بمحرك، في محاولة لعبور القنال الإنجليزي (بحر المانش).



وقام زاباتا بإطلاق نفسه في الهواء بمنطقة سانجات على الساحل الفرنسي.



وأفادت محطة "بي إف إم تي في" الاخبارية بأنه يأمل في الهبوط في خليج "سان مارجريت" الذي يقع بالقرب من بلدة دوفر، بالاضافة إلى توقفه للتزود بالوقود على متن قارب في منتصف الطريق.



ويحمل زاباتا حقيبة على ظهره مزودة بالوقود، من أجل اختراعه الذي يحمل اسم "فلاي بورد إير"، والذي يقول إنه قد وصل إلى سرعة 140 كيلومترا في الساعة وارتفاع 150 مترا.



وكانت موسوعة جينيس للأرقام القياسية منحت زاباتا لقبها لأطول رحلة باستخدام لوح "هوفر بورد" بمحرك، في عام 2016، حيث تمكن وقتها من قطع مسافة 3ر2 كيلومتر تقريبا، محطما بذلك الرقم القياسي السابق.



وتبلغ المسافة لعبور القنال الإنجليزي نحو 30 كيلومترا.