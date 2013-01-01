نجم الرجبي الأسترالي هاين يواجه المحاكمة بتهمة الاغتصاب

دفع نجم الرجبي الأسترالي جاريد هاين ببراءته من تهم الاغتصاب، فيما قالت إحدى المحاكم إنه سوف يمثل للمحاكمة العام المقبل بتهمة اغتصاب امرأة.



ويواجه هاين 31 عاما، تهمة الاعتداء الجنسي على امرأة 26 عاما، في نيوكاسل، التي تبعد نحو 250 كيلومترا شمال سيدني، في سبتمبر الماضي.



ومثل اللاعب اليوم الخميس أمام محكمة نيوكاسل الجزئية، حيث دفع ببراءته من التهم الموجهة إليه. وأمرته المحكمة بالمثول للمحاكمة في أوائل مايو 2020، والتي تستمر لمدة أسبوع تقريبا، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الأسترالية للأنباء.



وقال هاين للصحفيين خارج المحكمة: "لقد كان وقتا عصيبا للغاية لعائلتي ولكن.. سيتم تحقيق العدالة".

يشار إلى أن هاين هو واحد من أشهر الرياضيين في الرجبي وكان له الفضل في فوز أستراليا ببطولة كأس العالم للرجبي لعام 2013.



وقال القاضي اليوم إنه سيتعين على هاين تسجيل حضوره في مركز شرطة شرق بيرث مرة واحدة في الأسبوع في أيام الخميس، والحضور إلى المحكمة في 30 أبريل من العام القادم لإجراء مراجعة نهائية للقضية قبل المحاكمة.