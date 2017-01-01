لايبزج يعلن تعاقده مع الإنجليزي أديمولا لوكمان

أعلن نادي لايبزج الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع أديمولا لوكمان من فريق إيفرتون الإنجليزي لمدة خمس سنوات.



وكان لوكمان أعير لفريق لايبزج في النصف الثاني من موسم 2017 2018 وسجل وقتها خمسة أهداف في 11 مباراة خاضها مع لفريق.



وقال ماركوس كروشي المدير الرياضي:" كانت رحلة مفاوضات طويلة للغاية، والسبب الرئيسي في ذلك أننا اردنا التعاقد معه في الصيف الماضي. ولكننا كنا عنيدين وحقق ذلك ثماره".



وينبغي أن تكون القيمة الإجمالية للصفقة تحت 20 مليون يورو.



وأصبح لوكمان اللاعب الخامس الذي يتعاقد معه لايبزج بعد كريتوفر نكونكو (باريس سان جيرمان) وهانيس ولف (سالزبورج) ولوان كانديدو (بالميراس) وإيثان أمبادو (تشيلسي).



وقال لوكمان:" سعيد للغاية بعودتي هنا وأتمنى العمل على ما تركته في النصف الثاني من عام 2018".