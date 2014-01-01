آسر ياسين ناعيا الفيشاوى: "هتوحشنا أوى يا روقا"

نعى الفنان آسر ياسين، الفنان الكبير فاروق الفيشاوي الذي وافته المنية اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان داخل إحدى المستشفيات.



ونشر ياسين صورة للفنان الراحل معلقا: "من أجدع وأنبل الشخصيات اللي قابلتهم في حياتي بجانب ثقافته المدهشة وروحه الجميلة..هتوحشنا أوي يا روقا".



وتوفي، الفنان فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.



ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد، بعد صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين.



وكان الفيشاوي، شارك مؤخرا في عروض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخراني، التي انطلقت فبراير الماضي، ولكن القدر لم يمهله.

