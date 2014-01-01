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اقتصاد

النفط يصعد بفعل توترات الخليج.. ومخاوف الطلب تكبح المكاسب‎

الخميس 25/يوليه/2019 - 10:38 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، في ظل توترات الشرق الأوسط وانخفاض أسبوعي كبير في المخزونات الأمريكية من النفط الخام، لكن المكاسب تكبحها مخاوف بشأن آفاق الطلب في ظل تزايد المؤشرات على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 28 سنتًا أو 0.4% إلى 63.46 دولار للبرميل بعد أن تراجعت 1% في الليلة الماضية مسجلة أول هبوط في أربع جلسات.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتًا أو 0.5% إلى 56.15 دولار للبرميل بعد أن نزلت 1.6% في الجلسة السابقة.

ويخيم التشاؤم على المعنويات بصفة عامة في سوق النفط، إذ يشعر المستثمرون بالقلق من أن يؤدي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى ضعف الطلب على النفط.

وفي أعقاب سلسلة من المراجعات النزولية لسوق النفط، خفضت إف.جي.إي لاستشارات الطاقة توقعاتها لنمو الطلب على النفط العالمي في 2019 إلى 740 ألف برميل يوميًا في المتوسط في 2019.

وفي مقابل تلك المخاوف، تأتي التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حاليا عقب احتجاز قوات إيرانية لناقلة ترفع العلم البريطاني في الخليج الأسبوع الماضي.

في الوقت نفسه، هبطت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة نحو 11 مليون برميل الأسبوع الماضي لتفوق توقعات المحللين التي أشارت إلى انخفاض قدره 4 ملايين برميل.
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