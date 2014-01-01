ضبط 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى شوارع الجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاته مرورية موسعة، لرصد المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى الجهات المعنية.



أسفرت الحملات، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن رصد 12 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدمها في العمليات الإرهابية، منها 4 سيارات تم تسليمها لمالكها و5 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 3 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.