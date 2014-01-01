أسماء أبو اليزيد تلفت الأنظار بإطلالة "غجرية"





واشتهرت مؤخرًا باتباع الموضة "الغجرية" من حيث اختيار الإكسسوارات الكبيرة التى تعطي إيحاءًا بالتمرد، سواء أساور اليد، الخلخال، الأقراط النحاسية، وهذا ما زينت به إطلالتها بالفعل.



وبدأت الفنانة أسماء، من فريق أتيليه المسرح بكلية الفنون الجميلة، شاركت في أكثر من عمل مسرحي، ودوبلاج، وكانت عضوة في فرقة "بهججة" الغنائية، ولفتت الأنظار إليها بلونها الأسمر وملامحها المصرية الخالصة، فشاركت فى عدد من الأعمال الدرامية منها هذا المساء، أنا شهيرة، هوجان.

نشرت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، مجموعة صور جديدة لها، على صفحتها الشخصية "الفيسبوك"؛ وارتدت فستان طويل واسع باللون الأخضر الزهرى، من توقيع مصممة الأزياء ليلى عيد، ونسقت معه عقدين كبيرين، وحلق وأسورة نحاسية ومجموعة من الخواتم، وساعدتها فى الإطلالة خبيرة الموضة نوران حسام، كما اختارت الشعر الإنسيابي بلمسة مصفف الشعر عبد الله، وحصدت الصور العديد من كلمات الإعجاب من متابعيها الذين أثنوا على أناقتها وجمالها المتفرد.