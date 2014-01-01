مستوى قياسى لـ"وول ستريت" يصعد بأسهم اليابان

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، الخميس، بعد أن ارتفعت وول ستريت إلى مستويات قياسية، لكن المكاسب كانت محدودة مع عزوف المستثمرين قبيل قرارات بشأن السياسة النقدية تصدر عن البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الخميس، ومن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.



وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.22% إلى 21756.55 نقطة بعد أن لامس مستوى 21823.07 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ السابع من مايو الماضي.



ومن المتوقع أن يقدم البنك المركزي الأوروبي على مزيد من التيسير للسياسة النقدية، الخميس، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 30 و31 يوليوز الجاري.



وارتفع سهم أدفانتست لصناعة معدات الرقائق 20.2% بعد أن أظهرت أرباح الشركة المعلنة في اليوم السابق أن تراجع مبيعاتها في الفترة من أبريل الماضي إلى يوني الماضي، لم يكن بالحدة التي كان يُخشى منها في السابق بفضل طلب مطرد يرتبط بشبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول والذكاء الصناعي.



وتلقت بقية أسهم التكنولوجيا الدعم بعد أن سجلت نظيراتها الأمريكية مكاسب أثناء الليل؛ ما دفع المؤشرين ناسداك وستاندرد آند بورز 500 للارتفاع إلى مستويات قياسية.



وارتفع سهم سومكو المصنعة لمنتجات أشباه الموصلات 2.44% وزاد سهم روم لصناعة المكونات الإلكترونية 1.03% فيما تقدم سهم طوكيو إلكترون 3.63%.