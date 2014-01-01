مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء فى سوهاج

لقيت طفلة مصرعها صعقًا بالكهرباء أثناء لهوها داخل المنزل بناحية قرية الحسامدة بمركز طما شمال سوهاج.



تلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مستشفى طما المركزي يفيد بوصول الطفلة "أروى.ع.ع"، عامين، تقيم بناحية الحسامدة دائرة المركز، جثة هامدة، وأفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة صدمة عصبية وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائي.



وبالانتقال والفحص وسؤال والدتها "منال. ع. ع. أ"، 26 عامًا، ربة منزل، قررت أنه أثناء لهو ابنتها بالمنزل لامست يدها أحد الأسلاك الكهربائية بالغسالة مما أدى إلى صعقها ووفاتها.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق في الحادث، ومعرفة السبب الرئيسي للحادث.