بدء تنفيذ الخطط الاستراتيجية للمستشفيات لضمان جودة الرعاية بالإسكندرية

أعلن وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور علاء عثمان، بدء تنفيذ الخطط الاستراتيجية للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة للعام المالي (2019 - 2020).



وقال عثمان، في تصريح اليوم الخميس، أنه تم اعتماد الخطة المجمعة للمستشفيات الحكومية في الإسكندرية بعد تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة المستشفيات، وعضوية كل من مدير إدارة التخطيط، ومدير إدارة التموين الطبي، ومدير الإدارة الهندسية، ومسؤول الميزانية بالمديرية؛ لمناقشة خطط المستشفيات المقترحة، وتحديد الأولويات وآليات التنفيذ، التي تضمن سرعة رفع كفاءة المستشفيات.



من جانبها، أوضحت الدكتورة سالي عبد الرءوف مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشؤون الصحية، أن الخطة المجمعة تشمل أعمال رفع كفاءة البنية التحتية، وصيانة المعدات والآلات، وتطبيق اشتراطات الدفاع المدني، وتوفير شبكات غازات وأكسجين ومولدات كهرباء لبعض المستشفيات.



وأضافت أن اللجنة المشكلة حصرت الأماكن المراد رفع كفاءتها للاستعانة بفريق من مكافحة العدوى والجودة؛ لضمان تنفيذ الأعمال طبقا للكود المصري، لتصميم المستشفيات والمنشآت الصحية، وكذلك معايير الجودة ومكافحة العدوى، من أجل ضمان جودة الرعاية الصحية وأمن وسلامة المريض.