البترول تبدأ فى حساب أسعار "برنت" لتطبيق التسعير التلقائى أول أكتوبر

قال المهندس مدحت يوسف الرئيس الأسبق لعمليات هيئة البترول، إن التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بنزين "95-92-80" سيتم وفقًا للأسعار العالمية على ضوء الأوضاع الحالية بهدف إلغاء الدعم نهائيًا عن الوقود ماعدا البوتاجاز وبعض المنتجات الأخرى، مشيرًا إلى أن عناصر الدعم يتم تحديدها خام "برنت وسعر التحويل وكذلك الأسعار الموسمية.



وأوضح "يوسف" فى تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار المنتجات البترولية التى تم ربطها بالأسعار العالمية والتى سيتم تطبيقها بدءًا من أول أكتوبر القادم من الممكن أن تنخفض عن الأسعار الحالية بناءً على سعر برنت بالأسواق العالمية وكذلك من الممكن أن يتم رفعها وذلك بعد تحديد سعر الخام برنت كل 3 أشهر سابقة بالسعر الفعلي وليس بالتوقعات، وحاليًا يتم حساب سعر البترول العالمية خلال يوليو الجاري وسيتم إضافة هذه الأسعار على شهرى أغسطس وسبتمبر على أن يتم تحديد متوسط الأسعار والإعلان عنها والعمل بها فى أكتوبر.



وقال إن الدولة لا تحصل على فروق أو هامش ربح نتيجة استيراد المنتجات البترولية، أو النفط الخام ويتم بيع هذه المنتجات بعد تكريرها بسعر التكلفة، كما أنه إذا تم زيادة المكون المحلي للمنتجات البترولية سيؤدى ذلك إلى انخفاض الأسعار، بالإضافة إلى أن هناك نسبة كبيرة من الخام المحلى يتم تسعيره فى أسعار التكلفة بصفر.



وكانت الجريدة الرسمية نشرت فى عددها رقم 27 مكرر بتاريخ 5 يوليو 2019 قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتولى لجنة متابعة التسعير التلقائى للمواد البترولية التى كان قد صدر قرار بتشكيلها، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلى باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعى الكهرباء والمخابز بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمى لخام برنت وسعر الصرف، كما سيتم مراعاة التكاليف الأخرى والتى ستعدل بشكل غير دورى.



ونص القرار أيضا على أن تطبق آلية التسعير التلقائى على المنتجات البترولية تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعى الكهرباء والمخابز، وذلك اعتبارا من نهاية شهر يونيو 2019، وذلك بعد الوصول لتغطية التكلفة.



وأوضح القرار أنه سيتم مراجعة سعر بيع هذه المنتجات، فى السوق المحلية على ألا تتجاوز نسبة التغيير فى سعر البيع المستهلك ارتفاعا أو انخفاضا عن 10% من سعر البيع السارى.