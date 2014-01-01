إصابة فلسطينى خلال مواجهات مع الاحتلال فى جنين

أصيب شاب فلسطيني، اليوم الخميس، بجروح متوسطة بعد أن أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي قنبلة غاز، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مخيم جنين، فيما اعتقل الاحتلال 6 شبان من أنحاء متفرقة في محافظة جنين شمال الضفة الغربية.



وأفادت مصادر فلسطينية بأن الشاب إيهاب شريف أبوبكر أصيب بقنبلة غاز في منطقة الوجه إثر المواجهات التي اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان خلال اقتحام مخيم جنين، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث وصفت حالته بالمتوسطة، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق، وجرى معالجتهم ميدانيا.



وفي الخليل بجنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين، وفتشت عددا من المنازل والمنشآت التجارية.



وفي قطاع غزة، أطلقت زوارق الاحتلال، النار صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين ببحر مدينة غزة.



وقالت المصادر إن زوارق الاحتلال أطلقت النار بشكل مكثف في مسافة ثلاثة أميال بحرية دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.