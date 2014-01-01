"البحوث الإسلامية" و"القومي للمرأة" بالأقصر يبحثان تفعيل حملات التوعية

بحثت الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، أوجه التعاون مع المجلس القومي للمرأة بالأقصر، لتنفيذ عدد من الأنشطة المشتركة خاصة ما يتعلق منها بجانب التوعية للأسر في مراكز وقرى محافظة الأقصر.



وقالت شاهين، خلال لقائها اليوم الخميس، أمين المجلس القومي للمرأة بالأقصر أثناء تفقدها لقوافل التوعية بمناسك الحج التي ينفذها المجمع بمطار الأقصر، إن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب يولي اهتمامًا خاصًا بقضايا المرأة ويقدر مكانتها ودورها في المجتمع، مشيرة إلى أن الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية يسعى دائمًا إلى دعم دور واعظات الأزهر وتفعيل مشاركتهن في الأنشطة التوعوية المختلفة التي ينفذها المجمع.



وشهد اللقاء مناقشة المشكلات التي يعاني منها المجتمع، والمرأة بشكل خاص على مستوى المدن والقرى، وكيفية التغلب عليها، والاستفادة من ندوات التوعية ووحدات الوفاق الأسري ولجان الفتوى المختلفة، كما تم بحث إمكانية عقد ورش عمل مشتركة لتأهيل الواعظات والعاملين في المجلس القومي للمرأة على التواصل الفعال مع المواطنين والاستماع إليهم والمساهمة في حل مشكلاتهم.