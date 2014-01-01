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رياضة

7 أبطال سابقين يشعلون صراع العودة للبوندسليجا

الخميس 25/يوليه/2019 - 10:29 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تنطلق منافسات دوري الدرجة الثانية الألماني، غدًا الجمعة، ويبدو أنه سيكون مميزًا هذا الموسم في ظل وجود 7 أبطال سابقين و11 فريقًا شاركوا في منافسات دوري الدرجة الأولى، بالإضافة لوجود 5 مدربين لديهم خبرة البوندسليجا.

وتدخل فرق شتوتجارت وهانوفر ونورنبرج بجانب هامبورج منافسات هذا الموسم وهي أقوى الفرق المرشحة للصعود للبوندسليجا، لكن على الأقل أحد تلك الفرق لن يتمكن من الصعود.

صراع التأهل

وقال مارتين كيند رئيس نادي هانوفر "من أيضًا ينبغي عليه أن يضع هدف التأهل أمامه إذا لم تكن هذه الفرق الأربعة؟ هدفنا أن نصعد مرة أخرى".

ويلتقي فريق هانوفر مع شتوتجارت في افتتاحية منافسات الدوري، غدا الجمعة.

للوهلة الأولى من الصعب أن نجد فريقًا محددًا ينافس الفرق الأربعة على الصعود، ومع ذلك يمكن لفرق مثل أرمينيا بيلفيلد وهولستين كيل وبوخوم وهايدنهايم أن تفجر مفاجأة.

وستحصل هذه الفرق على شجاعة من فريقي بادربورن ويونيون برلين، الذي تغلب على شتوتجارت في ملحق الصعود والهبوط كما أنه استطاع أن يتغلب على هامبورج، في موسمه الأول بالدرجة الثانية.

على الرغم من ذلك، تتطلع الجماهير للموسم الجديد حيث استطاعت الأندية أن تبيع متوسط 19 ألف تذكرة موسمية- أعلى من الموسم الماضي وثالث أفضل رقم في التاريخ ولكن، هناك اختلافات كيرة.

وقال المدرب السابق بيتر نيورورير لمجلة "بيلد سبورت": "في الأساس، المستويات في الدرجة الثانية دائمًا ما تكون أكثر تباعدًا. هناك فرق كبيرة والبقية".

ميركاتو متوسط

هذا تم إثباته في نشاط الانتقالات للفرق حتى الآن. بينما أنفقت الأندية الـ14 الصغيرة، مجموع ما يقرب من 5 مليون يورو (5.6 مليون دولار)، أنفقت الأندية الأربعة الكبرى ما يقرب من 30 مليون يورو مقسمة بينهم على اللاعبين الجدد.

واستفاد ناديا شتوتجارت وهامبورج من صفقات البيع لتمويل صفقاتهم، ورغم ذلك لم يتم حتى الآن ضم نجم حقيقي في الدرجة الثانية- ويعد ديفيد كينسومبي لاعب وسط هامبورج، الذي تم التعاقد معه من نادي كيل مقابل 3 ملايين يورو، هو الأغلى حتى الآن.

وبدلا من ذلك ربما يكون فرس الرهان بالنسبة لهامبورج هو المدرب ديتير هيكينج. وبجانب ميركو سومكا (هانوفر) وأندريه شوبيرت (كيل) وروبين دوت (بوخوم) وجوس لوهوكاي (سانت باولي) فقد عمل في دوري الدرجة الأولى، وحقق نجاحا ملحوظا مع فولفسبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ.

المرشح الأبرز

وقال الحارس رون-روبرت زيلير، الذي ترك شتوتجات ليعود لناديه السابق هانوفر، إن شتوتجارت هو المرشح الأبرز.

وقال زيلير (30 عاما): "حتى الآن لديهم أكبر موارد ويضعون مطالب مخيفة لأنفسهم".

في الوقت نفسه حذر سفين ميسلينتات المدير الرياضي لشتوتجارت: "بالطبع نريد أن نصعد ولكن لسنا بحاجة للارتفاع".

وتعرض شتوتجارت لانتكاسة بعد شراء ساسا كالايدزيتش مقابل 5ر2 مليون يورو حيث يغيب عن الفريق لعدة أشهر بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي ولن يتم استبداله.

وقال ميسلينتات "سنحاول تعويض ذلك باللاعبين اللذين نمتلكهم".

أسماء كبرى

وصعد شتوتجارت وهانوفر سويا قبل عامين بينما صعد نورنبرج في 2018 ولكنه استطاع أن يبقى موسما واحدا في دوري الدرجة الأولى.

وقال دامير كانادي مدرب نورنبرج لمجلة "كيكر" :" أتمنى في النهاية أن ننتمي لهؤلاء اللذين لديهم شيئا يحتفلون به".

وبجانب المرشحين، عادت أسماء كبيرة للدرجة الثانية بعد غياب طويل في الدرجات الأدنى.

كارلسروه، الذي لعب 24 موسما في البوندسليجا، وأوسنابروك من بين أكبر 10 فرق في تاريخ دوري الدرجة الثانية، لكن رغم هذا فهم يهدفون للبقاء في الدرجة الثانية هذا الموسم، وهو نفس حال فريق فيهين فيسبادين.
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