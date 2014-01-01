"الرياضة" تتابع مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز شباب الإسكندرية

زارت لجنة من وزارة الشباب والرياضة، أمس، ميدانية لمراكز شباب الإسكندرية للوقوف على الوضع الراهن لمشروع الطرح الاستثماري بها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة بمتابعة مراكز الشباب والوقوف على الوضع الراهن لموقف الطرح الاستثماري بمراكز الشباب.



وزارت اللجنة مركز شباب سموحة ومركز شباب أبيس 10 ونادي السكة الحديد، وتم خلال الزيارة متابعة الموقف الحالي للمشاريع المطروحة للاستثمار بنظام حق الانتفاع.



كما تم تفقد مركز شباب سموحة ومتابعة الاعمال التي تنفذها الشركة كمساهمة منها بدورها الاجتماعي بتكلفة إنشائية تصل لـ7 ملايين جنيه وتشمل تطوير الملعب القانوني والصالات الرياضية وإنشاء ملعب كليرك وعمل مدرجات، وتم الاتفاق على أن تبدأ بعمل إنشاءات المشاريع الاستثمارية خلال هذا الأسبوع والذي يضم حمام سباحة وصالات رياضية وجراج تحت الأرض وحديقة أطفال ومحلات تجارية.



وفي مركز شباب أبيس 10 تم تفقد مكان إنشاء حمام السباحة والذي سيتم البدء فيه خلال الأيام المقبلة، وتم التوجيه بسرعة طرح المساحة الغير مستغلة بالمركز لإنشاء ملاعب رياضية لتنمية موارد المركز، وفي نادي السكة الحديد تم تفقد مكان إنشاء حمام السباحة المقرر إنشاءه وجاري استكمال التراخيص لبدء الإنشاءات.



وأكدت اللجنة خلال أن الغرض من المتابعات معرفة وتذليل كافة المعوقات التي تواجه مشروع الطرح الاستثماري بالمحافظات ومحاولة خلق فرص جديدة بالمراكز لتصبح جاذبة للشباب.