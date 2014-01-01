الخميس 25 يوليه 2019 الموافق 22 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

"الرياضة" تتابع مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز شباب الإسكندرية

الخميس 25/يوليه/2019 - 10:28 ص
جريدة الدستور
الدستور
طباعة
ads
زارت لجنة من وزارة الشباب والرياضة، أمس، ميدانية لمراكز شباب الإسكندرية للوقوف على الوضع الراهن لمشروع الطرح الاستثماري بها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة بمتابعة مراكز الشباب والوقوف على الوضع الراهن لموقف الطرح الاستثماري بمراكز الشباب.

وزارت اللجنة مركز شباب سموحة ومركز شباب أبيس 10 ونادي السكة الحديد، وتم خلال الزيارة متابعة الموقف الحالي للمشاريع المطروحة للاستثمار بنظام حق الانتفاع.

كما تم تفقد مركز شباب سموحة ومتابعة الاعمال التي تنفذها الشركة كمساهمة منها بدورها الاجتماعي بتكلفة إنشائية تصل لـ7 ملايين جنيه وتشمل تطوير الملعب القانوني والصالات الرياضية وإنشاء ملعب كليرك وعمل مدرجات، وتم الاتفاق على أن تبدأ بعمل إنشاءات المشاريع الاستثمارية خلال هذا الأسبوع والذي يضم حمام سباحة وصالات رياضية وجراج تحت الأرض وحديقة أطفال ومحلات تجارية.

وفي مركز شباب أبيس 10 تم تفقد مكان إنشاء حمام السباحة والذي سيتم البدء فيه خلال الأيام المقبلة، وتم التوجيه بسرعة طرح المساحة الغير مستغلة بالمركز لإنشاء ملاعب رياضية لتنمية موارد المركز، وفي نادي السكة الحديد تم تفقد مكان إنشاء حمام السباحة المقرر إنشاءه وجاري استكمال التراخيص لبدء الإنشاءات.

وأكدت اللجنة خلال أن الغرض من المتابعات معرفة وتذليل كافة المعوقات التي تواجه مشروع الطرح الاستثماري بالمحافظات ومحاولة خلق فرص جديدة بالمراكز لتصبح جاذبة للشباب.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

فاروق الفيشاوى.. قصة محارب غيّبه السرطان

منذ حوالي 7 ساعات

بعد رحيله.. كيف تبنأ فاروق الفيشاوى بوفاته قبل موته بـ20 يومًا؟

منذ يوم

ارتفاع الدولار يدفع الذهب إلى الهبوط

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يستطيع تحقيق دورى أبطال أوروبا بلاعبى لاماسيا

ads

الصور

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

image description

مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى المصرى

image description

مباراة تتويج الأهلى بالدورى الـ41 فى تاريخه

image description

جنازة والدة يسرا.. حضور كبير لنجوم الفن

image description

نجوم الفن في جنازة والدة يسرا

ads

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك يقيل ثنائي الجهاز الفني عقب خسارة الدوري

أول تعليق من سيد عبدالحفيظ على فوز الأهلي بالدوري

أسعار العملات العربية اليوم الخميس 25 يوليو2019

أشرف زكي لـ"الدستور": "فاروق الفيشاوي بخير"

ستوديو

تشييع جنازة فاروق الفيشاوى من مسجد مصطفى محمود عقب صلاة الظهر

نجوم "الفيل الأزرق 2" يحتفلون ببداية عرض الفيلم (صور)

السبت.. بدء تدريب الأئمة بالوطنية للإعلام في دورة تنمية المهارات الإعلامية

نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى العسكري مجددًا

ads

رياضة

جراحة ناجحة لحجازي.. ويؤكد: سأكون جاهزًا للمنافسة قريبًا

كلوب: كلاين سيغيب فترة طويلة عن ليفربول بسبب إصابة الرباط الصليبي

نجم الرجبي الأسترالي هاين يواجه المحاكمة بتهمة الاغتصاب

لايبزج يعلن تعاقده مع الإنجليزي أديمولا لوكمان

الرئيس نيوز

الوزراء يوافق على إنشاء أول كلية في الشرق الأوسط للنانو تكنولوجي

الاثنين.. الإحصاء يعلن خريطة الفقر وتداعيات الإصلاح الاقتصادي على المصريين

السيسي يوافق على اتفاقية التعاون بين مصر والصين الشعبية

السودان: اتفاق تحالف تاريخي بين "قحت" و"الجبهة الثورية" ..(نص)

منوعات

انطلاق مخترع فرنسي على متن "هوفر بورد" لعبور القنال الإنجليزي

"فيسبوك" تكشف عن فتح تحقيق.. وإيرادات تفوق التوقعات

السياح الخليجيون يتدفقون إلى سوتشي الروسية

وفاة شاب في بث مباشر بعد تحدي "أكل الحشرات السامة"

كشكول

بدء تحويلات مدارس "عين شمس" لمدة شهر

"الوزراء" يوافق على إنشاء كلية النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة

غداً.. انطلاق المؤتمر الدولي الرابع لـ"علوم الأزهر" بالغردقة

على غرار "قصة سمر".. طالب الـ11%: "هقاضي التعليم" (مستند)

إسلام سياسي

الكويت تحقق في التحويلات المالية "من وإلى" خلية الإخوان

الإفتاء: لأول مرة منذ 2014.. داعش لم ينفذ أي هجمات خلال أسبوع الرصد

خليفة حفتر: قريبا سنحتفل بتحرير العاصمة طرابلس

إخواني منشق: الإلحاد والإرهاب نتيجة طبيعة لتأثير أفكار الجماعة على شبابها

مقالات الرأي
ماجد حبته
اللعب القطرى فى الصومال
مؤمن المحمدي
البلوك وحرية التعبير
جلال حمام
أكاذيب مُراسل وصدق فنان
صفوت البياضي
النزول على سطح القمر
المزيد

الثقافة

"الثقافة" تنعي الفنان فاروق الفيشاوي

رئيس البيت الفني للمسرح ينعي فاروق الفيشاوي

فرقة رضا تحتفل باختيار محافظة مطروح عاصمة للثقافة المصرية

اليوم.. ختام فعاليات مهرجان "أجازة سعيدة" ببيت العينى

صفحتنا ع الفيس بوك