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حوادث

ضبط 5 عاطلين سرقوا ورشة فى الغردقة

الخميس 25/يوليه/2019 - 10:28 ص
جريدة الدستور
علي عواد
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تمكنت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من ضبط 5 عاطلين سرقوا محتويات ورشة ألوميتال بالغردقة.

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة ثان الغردقة من "محمد. م" مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة كمية من قطع الألوميتال من داخل الورشة ملكه بدائرة القسم.

بإجراء التحريات السرية أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "دياب. ا" عاطل، و"محمد. م" عاطل، و"عبدالرحمن. ش" عاطل، وسابق اتهامه في القضية رقم 22019 جنح طفل ثان الغردقة، و"أحمد. ا" عاطل، و"عبدالله. ف" عاطل، وسابق اتهامه في القضية رقم 192019 جنح طفل ثان تسول، وجميعهم مقيمين في دائرة قسم ثان الغردقة.

وتم ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة عن طريق كسر القفل الحديدي باستخدام مفك، وتم ضبط المسروقات بإرشادهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.
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