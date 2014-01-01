فوكس نيوز: ترامب اتخذ القرار الصائب بإلغاء الصفقة النووية مع إيران

أشادت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، بتحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، مشيرة إلى أن ترامب أظهر المزيد من ضبط النفس تجاه إيران.



وتظهر الإجراءات الأخيرة لإيران أن الرئيس ترامب اتخذ القرار الصائب عندما ألغى الصفقة النووية الإيرانية.



ووفقا للقناة الأمريكية عبر تقريرها الصادرة من خلال موقعها الإلكتروني، أنه مع العلم أن صفقة إيران لم تكن دائمة، لكنها ستنتهي في عام 2025، كان هدف الرئيس ترامب هو الحصول على صفقة أفضل وضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.



وكان موقف البيت الأبيض هو أن الضغط الأقصى سيستمر حتى يغير قادته مسار عملهم.



وأضافت أنه قد أظهر الرئيس ترامب ضبطًا شديدًا لهذه النقطة، إنه يعلم أن عقوباته تعمل، لكنه وضع الأصول العسكرية في المنطقة بشكل صحيح لحماية الأفراد العسكريين الأمريكيين وضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحًا.