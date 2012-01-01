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رياضة

فيتل يسعى للتصالح مجددا مع جماهيره

الخميس 25/يوليه/2019 - 10:27 ص
جريدة الدستور
وكالات
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يأمل الألماني سيباستيان فيتل في التصالح مجددا مع جماهيره وتعويض الخطأ الذي ارتكبه العام الماضي، عندما يخوض الأحد جائزة ألمانيا الكبرى، المرحلة الحادية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، وان يبعد مع فريقه فيراري بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون ومرسيدس عن دائرة الفوز.

تُطارد "أشباح" حلبة هوكنهايم بطل العالم أربع مرات اثر إهداره العام الماضي فرصة الفوز بسباق بلاده بعدما ارتكب خطأ فادحا تحت الأمطار أدى الى خروج سيارته عن المسار واصطدامها بالحائط وهو في الصدارة، مانحا على طبق من ذهب المركز الاول لمنافسه هاميلتون.

ولم يحرز فيتل سوى لقب جائزة بلجيكا الكبرى في 26 أغسطس 2018، وهو يمر حاليا بأسوأ فترة في مسيرته في الفئة الاولى اذ لم يفز منذ 18 سباقا على التوالي، كما عليه أن يتعايش مع مرارة احتلاله للمركز الرابع في ترتيب السائقين وتأخره بفارق 100 نقطة عن هاميلتون المتصدر (223 مقابل 123).

ودخل فيتل، المولود في هيبنهايم القريبة من حلبة هوكنهايم، في دائرة الشك، فبات عرضة لارتكاب الأخطاء المتكررة ولانتقادات قاسية من الصحافة الايطالية، إضافة الى التهديد المتمثل بزميله الجديد شارل لوكلير من موناكو الذي اثبت في العديد من المناسبات أنه أسرع منه، فطالب الإيطاليون به الرقم واحد في الفريق بدلا من الألماني.

وأحرز فيتل فوزه اليتيم على الاراضي الالمانية على حلبة نوربورغرينغ عام 2013 بألوان فريقه السابق ريد بول، بعد عام من الفوز الأخير لفيراري في ألمانيا على حلبة هوكنهايم عام 2012 مع الإسباني فرناندو ألونسو، وهي أرقام لا تصب في مصلحة الالماني او فريقه الغائب عن أعلى عتبة على منصة التتويج منذ 13 سباقا على التوالي، وتحديدا منذ فوز سائقه السابق الفنلندي كيمي رايكونن (ألفاروميو حاليا) بجائزة الولايات المتحدة الأمريكية 2018.

وعلق فيتل بالقول "اعرف كيف هي الامور واعرف انه يتوجب علينا ان نعوض عن العام الماضي" في اشارة الى الخطأ الذي ارتكبه في هوكنهايم، مضيفا "متشوق للتسابق في هوكنهايم - الأجواء والجماهير رائعة وآمل في أن نتمكن من تحقيق نتيجة جيدة من أجلهم".

وحصل فيتل على دعم لم يتوقعه، وتحديدا من منافسه هاميلتون الذي حقق بين جماهيره على حلبة سيلفرستون البريطانية في المرحلة السابقة فوزه الـ 80 في مسيرته، والسابع هذا العام، فيما وقع الألماني مرة جديدة بفخ الأخطاء باصطدامه بالقسم الخلفي لسيارة ريد بول ماكس فيرشتابن، ما دفع لجنة الحكام إلى فرض عقوبة 10 ثوان إلى توقيته لاعتباره مذنبا، فتراجع للمركز السادس عشر وعاد من بريطانيا بدون أي نقطة.
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