مدبولى يتفقد مبنى هيئة الاستثمار وحضانة أطفال تابعة له بالإسكندرية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بمشروعات محافظة الإسكندرية، مبنى الهيئة العامة للاستثمار بالعامرية.



كما تفقد حضانة أطفال مرفقة بمبنى الهيئة العامة للاستثمار بالعامرية، مخصصة لأبناء العاملين.



كان مدبولي بدأ جولته لمشروعات محافظة الاسكندرية قبل قليل، في إطار جولاته المتكررة لكل المحافظات منذ توليه رئاسة الحكومة، لمتابعة سير تنفيذ الأعمال في كل المناطق، وسياسته الخاصة في هذا الشأن منذ أن كان وزيرا للاسكان.