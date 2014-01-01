الشباب والرياضة: تطوير ملعب كرة القدم القانوني بالواسطي بأسيوط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الانتهاء من تطوير ملعب كرة القدم القانوني بمركز شباب الواسطي بمركز الفتح بمحافظة أسيوط، وذلك استكمالا لأعمال الوزارة بملف ملاعب النجيل الصناعي داخل المراكز وتنفيذا لخطة الوزارة فى تحديث مراكز الشباب.



وأكدت الوزارة أن النجيل الصناعي المستخدم في تنجيل الملاعب من أجود الخامات المستخدمة دوليًا، ويتم تزويد الملاعب بالأضواء الكاشفة المطابقة للمواصفات الدولية، فضلا عن إحاطتها بالأسوار المتميزة التي تتضمن الجودة العالية والمظهر الجمالي.



ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتطوير ورفع كفاءة البنية الإنشائية بمراكز الشباب في جميع المحافظات، بما يجعل تلك المراكز جاذبة للنشء والشباب لممارسة كرة القدم.



وتقدم أهالي الواسطي والعاملين بمركز الشباب بالشكر والتقدير لكل من ساهم في العمل لإنجاز العمل من قيادات وزارة الشباب والرياضة والمحافظة.

