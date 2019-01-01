السعودية تدين تفجير إرهابي استهدف مقر بلدية مقديشيو

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف مقر بلدية مقديشيو بجمهورية الصومال، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.



وقدم المصدر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي، متمنيا للجرحى سرعة الشفاء.. وأكد وقوف المملكة وتضامنها مع الصومال ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.