مقتل 7 مسلحين من طالبان خلال تصدي القوات الأفغانية لهجمات على نقاط أمنية في قندهار

تصدت قوات الشرطة الأفغانية لهجمات منسقة نفذتها عناصر حركة طالبان على نقاط تفتيش أمنية في إقليم قندهار، ما أسفر عن مقتل 7 مسلحين من طالبان.



وأصدرت وزارة الداخلية الأفغانية بيانا - أوردته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية - اليوم الخميس، أفادت خلاله بأن عناصر حركة طالبان هاجمت مواقع أمنية في مقاطعتي شوراباك وريجيستان.



وأضاف البيان أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 7 مسلحين من طالبان، فيما لم يصب أي من أفراد الشرطة خلال الاشتباكات.

