مقتل 7 مسلحين من طالبان خلال تصدي القوات الأفغانية لهجمات على نقاط أمنية في قندهار
الخميس 25/يوليه/2019 - 09:06 ص
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تصدت قوات الشرطة الأفغانية لهجمات منسقة نفذتها عناصر حركة طالبان على نقاط تفتيش أمنية في إقليم قندهار، ما أسفر عن مقتل 7 مسلحين من طالبان.
وأصدرت وزارة الداخلية الأفغانية بيانا - أوردته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية - اليوم الخميس، أفادت خلاله بأن عناصر حركة طالبان هاجمت مواقع أمنية في مقاطعتي شوراباك وريجيستان.
وأضاف البيان أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 7 مسلحين من طالبان، فيما لم يصب أي من أفراد الشرطة خلال الاشتباكات.
وأصدرت وزارة الداخلية الأفغانية بيانا - أوردته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية - اليوم الخميس، أفادت خلاله بأن عناصر حركة طالبان هاجمت مواقع أمنية في مقاطعتي شوراباك وريجيستان.
وأضاف البيان أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 7 مسلحين من طالبان، فيما لم يصب أي من أفراد الشرطة خلال الاشتباكات.