كوريا الجنوبية تدعو الشمال للكف عن أي أفعال من شأنها تصعيد التوتر العسكري

دعت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، كوريا الشمالية إلى الكف عن أي أفعال من شأنها ألا تسهم في انفراج التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية، وذلك على خلفية إطلاق الشمال صاروخين قصيري المدى.



ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المتحدثة باسم وزارة الدفاع في سول تشوي هيون-سو، إن الحكومة كانت تراقب الوضع المعني عن كثب.



وذكرت الوزارة أن سلطات الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتبادلان معلومات دقيقة وتجريان تحليلا لما يتعلق بإطلاق كوريا الشمالية الصاروخين قصيري المدى، مؤكدة أن الحكومة ستقوم بتشديد المراقبة والتواصل الوثيق في إطار التعاون بين سول وواشنطن.



وردا على السؤال عما إذا كان الإطلاق الأخير للشمال يعتبر فعلا استفزازيا، قالت المتحدثة إنها تعتقد بأن هذه الأفعال تعد تهديدا عسكريا، وتضر بجهود إحداث انفراجة فيما يخص التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.



وأفادت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في وقت سابق من اليوم بأنه من المفترض أن كوريا الشمالية أطلقت الصاروخين قصيري المدى في اتجاه البحر الشرقي، وحلقا لمسافة 430 كيلومترا.