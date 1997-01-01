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تقارير ومتابعات

"الألغام الذكية" تمحو التاريخ السيئ للألغام الأرضية وتقي المدنيين شرورها

الخميس 25/يوليه/2019 - 09:02 ص
جريدة الدستور
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يقدم الآلاف من مشوهي الحروب دليلا حيا على بشاعة الألغام الأرضية وأثرها على المدنيين حتى بعد أن تضع الحروب أوزارها ويحل السلام، فمنذ الحرب العالمية الأولى وعلى مدار عقود تلتها اكتسبت الألغام الأرضية المضادة للدروع والأفراد سمعة سيئة وأسفرت عن مصرع الملايين من سكان الأرض أو بتر اطرافهم بعد انتهاء القتال بما جعلها شبح يهدد مساحات شاسعة من أراضى الكرة الأرضية لم يسلم منه بشر أو حجر أو شجر أو حتى قطعان الماشية؛ لكن هذه الألغام اللعينة بقيت برغم ذلك تشكل احتياجا قتاليا لا غنى عنه.

واستشرافا لحروب المستقبل تعمل مؤسسات انتاج السلاح حاليا على تطوير مبادرة جديدة لإنتاج "ألغام أرضية ذكية"، يرتبط استخدامها بالاقمار الاصطناعية الاستطلاعية ذات الطابع التكتيكى "أقمار سبايدر"، ويمكن زرعها فى ميادين القتال وفق خرائط مساحية فضائية دقيقة وكذلك يمكن جمعها بعد انتهاء العمليات وإعادة استخدامها مرة أخرى عند الحاجة في عمليات القتال المتحرك أو حتى تدمير ما تبقى منها ذاتيا أو إبطال مفعوله عن بعد. ويتم ذلك باستخدام إشارات كهرومغناطيسية تغطى مساحات تتراوح ما بين 2 إلى 350 كم مربع وهو ما يناسب مسارح العمليات التكتيكية والاستراتيجية معا.

وبحسب تقرير لدورية "آرمى تايمز" الأمريكية سيكون من الممكن بفضل مبادرة الألغام الذكية فك ارتباط الألغام الأرضية بماضيها القديم ذي السمعة السيئة لنوعياتها التقليدية التي عادة ما تسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين بعد انتهاء الحروب حيث لا تتوافر معلومات دقيقة عن احداثيات حقولها لأغراض التطهير والإزالة وهو ما دفع المجتمع الدولى إلى حظر استخدام النوعيات المضادة للأفراد بموجب اتفاقية اوتاوا المبرمة فى العام 1997.

ويدعم الاتحاد الوطني الأمريكي للصناعات الدفاعية التوجه الجديد لانتاج "الألغام الأرضية الذكية"، وهو ما تجلى بوضوح فى فعاليات "منتدى نظم التسلح الأمريكي الذي عقد فى واشنطن فى يونيو الماضي ونوقشت فيه امكانية انتاج جيل جديد من الألغام الأرضية لا يشكل شبحا مرعبا بعد انتهاء الحروب، وينطبق ذلك بطبيعة الحال على الألغام المضادة للمركبات وكذلك الألغام المضادة للأفراد، كما بالإمكان تطوير الفكرة للتعامل مع الألغام البحرية.

وقد شكلت الألغام الأرضية منذ الحرب الأمريكية الفيتنامية في خمسينات القرن الماضي معضلة ذات شق عسكرى وإنساني معا آنذاك حيث تسببت الألغام الأرضية التقليدية في هلاك الآلاف من المقاتلين الأمريكيين والفيتناميين على السواء فى ساحات الاشتباك المتحرك التي تشهد فرا وكرا للقوات في مناطق الأحراش وفي الصحارى أيضا، وبسببها فقد مئات الآلاف من المدنيين الفيتناميين أطرافهم وأرواحهم ايضا نتيجة المئات من حقول الألغام التي استعصت إزالتها وتطهير مناطقها بصورة كاملة بعد انتهاء الحرب الفيتنامية، وبسبب الألغام الأرضية صارت فيتنام أهم سوق في العالم للأطراف الصناعية والتعويضية لضحايا حقول الألغام الأرضية.

وفى الحرب العالمية الثانية شهدت الصحراء الأفريقية زرع مساحات شاسعة من حقول الألغام فى خضم الصراع بين قوات الحلفاء والقوات الألمانية فى شمال القارة، وأسهمت عوامل التعرية وكثبان الرمال المتحركة في تعثر التطهير الكامل لحقول الألغام في أفريقيا من مخلفات الحرب ليقع مئات المدنيين ضحايا لها، وفضلا عن ذلك تسببت حقول الألغام في أفريقيا وغيرها من مناطق العالم فى عرقلة خطط التنمية العمرانية والزراعية والسياحية الشاملة فيها وكذلك مشروعات النقل والطرق، كما لم تسلم قطعان الماشية والأغنام أيضا من شرورها.

وتفرض اتفاقية الأمم المتحدة حظر الألغام المضادة للأفراد "اتفاقية اوتاوا"، المبرمة في عام 1997 حظرًا كاملًا على الألغام المضادة للأفراد وهي الاتفاقية التي ناضلت من أجلها دول ومنظمات دولية مثل: اللجنة الدولية للصليب الأحمر وما يزيد عن 400 1 منظمة غير حكومية من خلال شبكة معروفة باسم الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، وفى الأول من مارس 1999 دخلت المعاهدة حيز النفاذ وبحلول 2007 بلغ عدد دول العالم المصادقة عليها 153 دولة، كما حصل المنسق الأممي للحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية جودى ويليامز فى ديسمبر من العام 1997 جائزة نوبل للسلام.
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