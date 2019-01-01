ارتفاع عدد القتلى إلى 15 شخصا إثر انهيار أرضي بجنوب غربي الصين

ارتفع عدد القتلى إلى 15 شخصا بعدما ضرب انهيار أرضي مقاطعة قويتشو بجنوب غربي الصين، وفقا لما ذكرت السلطات المحلية اليوم الخميس.



وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس، تم العثور على 15 قتيلا، وتم إنقاذ 11 آخرين، وما زال هناك 30 شخصا في عداد المفقودين.



وفي حوالى الساعة 9:20 من مساء الثلاثاء، ضرب انهيار أرضي قرية في محافظة شويتشنغ بمدينة ليوبانشوي، مما أدى إلى دفن 21 منزلا، حيث كان يعيش أكثر من 50 شخصا فى المنطقة المنكوبة عندما وقع الانهيار الأرضى، وفقا لما ذكره رجال الإنقاذ.



ويتلقى الأشخاص الـ 11 الذين تم إنقاذهم العلاج في المستشفيات، فيما لا تزال أعمال الإنقاذ جارية.



وحتى ليلة الأربعاء، تم إرسال أكثر من 20 حفارة كبيرة وأكثر من 100 سيارة إنقاذ إلى موقع الحادث، كما نصب رجال الإنقاذ أكثر من 100 خيمة للمساعدة في أعمال الإنقاذ، وتم إرسال مواد الإغاثة بما في ذلك الغذاء والدواء إلى الموقع.



وأرسلت لجنة الدولة للصحة إلى الموقع فريقا طبيا للطوارئ على المستوى الوطني، من ضمنه ثلاثة خبراء طبيين من بكين ساعدوا الأطباء المحليين في علاج المصابين.



وتم تخصيص 30 مليون يوان (حوالي 4.35 مليون دولار أمريكي) من أموال الإغاثة من الكوارث من قبل وزارتي المالية وإدارة الطوارئ لتستخدم في دعم البحث عن الضحايا وإنقاذهم ونقلهم، بالإضافة إلى أعمال الإغاثة من الكوارث الأخرى.