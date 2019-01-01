كوبا وروسيا تتعهدان بتعميق العلاقات السياسية والتجارية

تعهد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز ونظيره الروسي سيرقي لافروف يوم الخميس، بتقوية العلاقات الثنائية السياسية والتجارية، وسط "وضع دولي معقد"، وخاصة العدائية الأمريكية المتزايدة تجاه كلا البلدين.



وفي لقاء صحفي بعد اجتماع دام 90 دقيقة، قال الوزيران إنهما تحدثا عن "قضايا استراتيجية ثنائية ودولية" واتفقا على مواصلة تعميق الروابط بين هافانا وموسكو.



قال رودريجيز "هذه الزيارة ستوفر دفعة قوية لعلاقاتنا وتعزز مواقفنا المشتركة في الأجندة الدولية وتسمح بتنسيق أفضل تجاه التعاون المتزايد اقتصاديا وتجاريا واستثماريا، إضافة للسياحة".



واتفق الوزيران أيضا على زيادة المشاورات السياسية والتعاون الثنائي في المنظمات الدولية، ولا سيما في منظومة الأمم المتحدة.



من جانبه، انتقد لافروف سياسات محددة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "تقوّض" علاقات واشنطن مع العالم، والاستراتيجية التي تؤثر على المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة.



وقال "نرفض محاولات فرض قيمهم وتقاليدهم الخاصة بهم، على أي بلد لا يعكس دوما قيم حضارات أو شعوب أخرى".



وانتقد أيضا دور واشنطن الساعي لإضعاف التعاون والمنظمات المتعددة الأطراف.



وفيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة على كوبا، تعهد لافروف بدعم إرادة كوبا في الحفاظ على نظامها السياسي الخاص بها، وتحديث اقتصادها.



يذكر أن زيارة لافروف لهذا البلد الكاريبي، هي المحطة الأولى في جولة له تشمل 3 دول بأمريكا اللاتينية حيث سيزور أيضا كلا من البرازيل وسورينام.