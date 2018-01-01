الكتاب الأبيض: تحسن نظام الضمان الاجتماعي للمعاقين في الصين

تحسن نظام الضمان الاجتماعي للمعاقين بشكل مطرد في الصين، وفقا لما ذكر كتاب أبيض أصدره مكتب الإعلام لمجلس الدولة الصيني اليوم الخميس.



وقال الكتاب الأبيض حول حماية حقوق المعاقين ومصالحهم على مدى السبعين عاما الماضية، إن المعاقين يتمتعون بالمساعدات الاجتماعية والرعاية والتأمين وفقا للوائح، ويعيشون حياة أفضل جودة مع شعور أكبر بالكسب.



وحتى مارس 2018، تلقى أكثر من 9 ملايين معاق بدل إقامة في المناطق الحضرية أو الريفية، وفقا لما ذكر الكتاب الأبيض.



وقال الكتاب الأبيض إنه عند إدارة وتجديد مساكن الإيجار العامة والمناطق السكنية القديمة في المناطق الحضرية، دائما ما تعطى الأولوية للفقراء من ذوي الإعاقة، مضيفا أن 620 ألف شخص من ذوي الإعاقة تمتعوا بأمن إيجار المساكن العامة في عام 2018.



وفي عام 2018، دعم التمويل المركزي ما يقرب من 1.77 مليون أسرة فقيرة في المناطق الريفية بها فرد واحد أو أكثر من المعاقين لتجديد منازلهم المتهالكة.



وتغطي المساعدات الطبية المعاقين المؤهلين، حيث يتلقون إعانات للتأمين الطبي الأساسي. كما تقدم بعض المقاطعات والبلديات سياسات تفضيلية وإعانات للأسر ذات الدخل المنخفض التي تضم فردا واحدا أو أكثر من الأشخاص المعاقين في استخدام المياه المنزلية والكهرباء والغاز والتدفئة وغيرها من نفقات المعيشة الأساسية، وفقا لما ذكر الكتاب الأبيض.



ومنذ تطبيق الاستراتيجية الهادفة الى تخفيف حدة الفقر، سجلت الحكومة أكثر من أسر 6 ملايين شخص من ذوي الإعاقة كأسر فقيرة بحاجة إلى المساعدة. وحتى عام 2018، انخفض عدد الفقراء المعوقين المسجلين إلى 1.7 مليون شخص.