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اقتصاد

الكتاب الأبيض: توظيف 9.48 مليون شخص من ذوي الإعاقات في الصين

الخميس 25/يوليه/2019 - 08:46 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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وصل عدد الأشخاص من حاملي شهادات الإعاقة الموظفين حتى عام 2018 إلى 9.48 مليون شخص في الصين، وفقا لما جاء في كتاب أبيض أصدره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة اليوم الخميس.

وقال الكتاب الأبيض بشأن جهود الصين لحماية حقوق المعاقين ومصالحهم على مدار الأعوام الـ70 الماضية، إن حجم وهيكل الأشخاص المعاقين العاملين ظل ثابتًا خلال العقد الماضي، وارتفع العدد بمقدار 300 ألف كل عام.

وفي عام 2018، تم توظيف 367 ألف شخص آخر من حاملي شهادات الإعاقة، منهم 118 ألفا في المناطق الحضرية و249 ألفا في المناطق الريفية.

ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية والحضرية القادرين على العمل أو الراغبين في العمل الحصول على خدمات مجانية في العثور على عمل أو إنشاء عمل حر، وتقدم المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة في البحث عن عمل ولأصحاب العمل في توظيفهم.

بحلول عام 2018، كان هناك 2811 منظمة خدمات توظيف للأشخاص ذوي الإعاقة يعمل بها 34 ألف موظف، كما جاء في الكتاب الأبيض.

ومنذ عام 2011، تمت مساعدة ما يقرب من 13 مليون شخص من ذوي الإعاقة على المشاركة في أنشطة الإنتاج من خلال جهود تخفيف الفقر، ونتيجة لذلك تخلص 6.76 مليون من الفقر.

وفي جميع أنحاء البلاد، تم إنشاء 5490 مركزًا لتخفيف الفقر للأشخاص ذوي الإعاقة، يعمل فيها 881 ألف شخص معاق ويساعد على زيادة دخل 1.77 مليون أسرة مع فرد أو أكثر من الأشخاص المعاقين، وفقًا للكتاب الأبيض. نهاية الخبر
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