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عالم

أفغانستان تؤكد وقوع انفجار ثان في كابول

الخميس 25/يوليه/2019 - 08:41 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال مسؤولون حكوميون إن انفجارين وقعا في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الخميس، بعد دقائق من انفجار حافلة تقل موظفين حكوميين ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وبحسب وكالة رويترز، قال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية: "وقع انفجار بالقرب من موقع انفجار الحافلة في حين وقع الثاني في الجزء الشرقي من المدينة."

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية الأفغانية بأن 5 أشخاص لقوا مصرعهم في حصيلة أولية لهجوم انتحاري استهدف حافلة تقل موظفين وسط العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم الخميس.

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرة رحيمي، في بيان إلى أن "انتحاريا فجر نفسه على حافلة تقل موظفي وزارة المعادن بتقاطع ملي باس".

مضيفا: "وفقا للمعلومات الأولية فإن 5 أشخاص استشهدوا و10 آخرين أصيبوا في الانفجار".

ولم تعلن أية جهة بعد المسؤولية عن الهجوم.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أنها سجلت أعلى عدد للضحايا المدنيين خلال النزاعات، في الأشهر الستة الأولى من 2018، إذ قتل 1692 مدنيا في الفترة من الأول من يناير وحتى 30 يونيو 2018.

وتشهد أفغانستان، منذ مطلع شهر مايو الماضي، ارتفاعا ملحوظا في العمليات والمعارك العنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في إطار مهمة "الدعم الحازم"ومسلحي حركة طالبان، الذين كثفوا هجماتهم منذ الإعلان عن انطلاق العمليات الربيعية تحت اسم "الخندق".
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