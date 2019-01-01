سقوط مقاتلة من طراز "ميغ-29" في بحر قزوين

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن طائرة تابعة للقوات الجوية الاذربيجانية اختفت خلال رحلة تدريبية من على شاشات الرادار، وعلى الأرجح سقطت في بحر قزوين.



وصرحت الوزارة: أن الطائرة من طراز "ميغ 29"، التابعة لسلاح الجو الأذربيجاني التي كانت تقوم برحلة تدريبية اختفت فجأة من الرادار يوم 24 يوليو حوالي الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، وحسب البيانات الأولية، تحطمت الطائرة وسقطت في بحر قزوين.



وشددت الوزارة، أنه يتم الآن اتخاذ تدابير عاجلة للبحث عن الطيار وإنقاذه.

