تحالف دعم الشرعية في اليمن: إسقاط طائرة حوثية استهدفت خميس مشيط

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها جماعة "​أنصار الله​" الحوثية، من محافظة صنعاء في محاولة لاستهداف المدنيين في مدينة خميس مشيط بالسعودية.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إنه "لاصحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيا الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية واصفا أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها الميليشيا"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".



وأوضح العقيد المالكي، أن "استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني يثبت إجرام هذه المليشيا الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية الى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني"، مؤكدا "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذة الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف المدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات".