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عالم

روسيا: زلزال شدته 4.4 درجة يضرب الساحل الشرقي لمنطقة كامشاتكا

الخميس 25/يوليه/2019 - 08:23 ص
زلزال
زلزال
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ضرب زلزال بلغت شدته 4ر4 درجة على مقياس ريختر منطقة كامتشاتكا الروسية، وفق ما أعلنته هيئة المسح الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في منطقة كامتشاتكا.

وقال ممثل الهيئة - في تصريحات صحفية صباح اليوم -: "إن الزلزال، الذي بلغت شدته 4ر4 درجة، وقع في الجزء الجنوبي من خليج كامتشاتكا قبالة الساحل الشرقي، وكان مركزه على عمق 40 كيلومترًا وعلى بعد 136 كيلومترًا شرق قرية أوست كامشاتكا".

وأفادت مديرية حالة الطوارئ في منطقة كامتشاتكا الروسية بأن سكان المنطقة لم يشعروا بالهزات الأرضية.

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهو عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا كبيرا.
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