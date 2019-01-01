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مصر

الصحف تبرز اجتماعي السيسي بالشركات العاملة في العاصمة الجديدة ووزير الداخلية

الخميس 25/يوليه/2019 - 08:22 ص
السيسي
السيسي
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حاز اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من مديري الشركات الاستشارية الهندسية العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الخميس، التي أبرزت توجيهات الرئيس بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة وفق التخطيط والزمني والإنشائي المقرر.

كما أبرزت الصحف لقاء السيسي مع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وبرز في الصحف كذلك اجتماع مجلس الوزراء للمرة الأولي في مقره الجديد بالمدينة العلمين الجديدة.
وتناقلت الصحف وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث الإعلامي لمجلس النواب صلاح حسب الله أمس لاستعراض الإنجازات التشريعية للبرلمان خلال دور الانعقاد الرابع ودور المجلس في دعم الدولة.
وتابعت الصحف - كذلك - المباحثات التي أجراها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع كونستا نتينوس هادزيداكيس وزير الطاقة والبيئة اليوناني، التي استعرضت الترتيبات المتعلقة بعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي تستضيفه مصر اليوم بمشاركة اليونان ودول المتوسط ووزير الطاقة الأمريكي والاتحاد الأوروبي.
ونقلت الصحف بيان الأزهر الشريف، الذي أعرب خلاله، عن رفضه الشديد لقيام الاحتلال الصهيوني بهدم مبان فلسطينية في وادي الحمص بحي صور باهر جنوب مدينة القدس، وتابعت الصحف في سياق آخر عودة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لممارسة عمله بالمشيخة بعد رحلة علاجية استمرت 18 يوما بين ألمانيا وفرنسا نتيجة انزلاق غضروفي.
وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لمتابعة وقائع اجتماع الرئيس السيسي مع اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مديري الشركات الاستشارية الهندسية العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأبرزت الصحف توجيهات الرئيس السيسي - خلال الاجتماع - بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة، وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر، مع الالتزام التام بأحدث المعايير العالمية وتكنولوجيا المدن الذكية، لتشكل تلك المدن الجديدة مجتمعات عمرانية حديثة ونماذج تنموية متكاملة، تتمتع بكامل المرافق والخدمات المتطورة، وتوفر سبل الحياة الكريمة للمواطنين لتعكس الوجه الحضاري لمصر في سياق النقلة النوعية التنموية التي تشهدها الدولة حاليًا.
وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الجاري إنشاؤها في مختلف أنحاء الجمهورية، وفِي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الجديدة الأخرى؛ فضلًا عن مشروعات الطرق والمحاور على مستوى المحافظات في إطار شبكة الطرق القومية.

وفي شأن رئاسي آخر، أوردت صحفية (الأخبار) - في صدر صفحتها الأولى - تحت عنوان (الرئيس يلتقي بوزير الداخلية) أن الرئيس السيسي التقى صباح أمس باللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

حكوميا نقلت صحيفة (الأهرام) وقائع أول اجتماع لمجلس الوزراء في مقره الجديد بمدينة العلمين الجديدة، ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إعلانه إطلاق منظومة التحول الرقمي اعتبارا من بداية شهر أغسطس المقبل، حيث سيتم عن طريقها إتاحة عددٍ من الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين إلكترونيا.
وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء شدد على أن تلك المنظومة ستُحدث نقلة نوعية في مجال توفير الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، والتيسير عليهم، مشيرا إلى أن اجتماعات مجلس الوزراء ستعقد في مدن أخرى خلال المرحلة المقبلة على غرار اجتماع مدينة العلمين الجديدة التي ستستضيف اجتماعات حكومية خلال الشهر المقبل.
ونشرت الصحيفة أن مدبولي أوضح أن الحكومة تستهدف - في خطتها لهذا العام - تحقيق معدل نمو بنسبة 6 %، مطالبا بقيام كل وزير بمتابعة إجراءات الإنفاق على المشروعات الاستثمارية في نطاق وزارته لتحقيق معدلات النمو المطلوبة.

برلمانيا، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن صلاح حسب الله المتحدث الإعلامي لمجلس النواب أكد - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حسب الله امس لاستعراض الإنجازات التشريعية للبرلمان خلال دور الانعقاد الرابع ودور المجلس في دعم الدولة - أن التشريعات التي أقرها المجلس خلال دور الانعقاد العادي الرابع وعددها 156 مشروع قانون حملت دلائل مهمة وآثارا إيجابية على المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، خاصة مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وذلك في إطار التوجهات الوطنية للرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.
وأشارت الصحيفة إلى أن حسب الله أوضح أن مجلس النواب أقر مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في إطار واجبه الوطني تجاه الشعب المصري، وذلك استجابة للتوجه الملحوظ من الرئيس عبد الفتاح السيسى في هذا الشأن لإحداث نقلة نوعية لأصحاب المعاشات.

وفي الشأن الاقتصادي، أوردت صحيفة (الجمهورية) أن وزارة البترول والثروة المعدنية بحثت مع كونستانتينو سها دزيد اكيس وزير الطاقة والبيئة اليوناني تفعيل ودعم التعاون الثنائي بين البلدين في مجال البترول والغاز والفرص المتاحة في قطاع البترول، والتي تسهم في التوسع في جذب الشركات اليونانية للعمل في مصر وتحقيق المزيد من النجاحات في أنشطتها.
وذكرت الصحيفة أن البترول استعرضت الترتيبات المتعلقة بعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي تستضيفه مصر اليوم بمشاركة اليونان ودول المتوسط ووزير الطاقة الأمريكي والاتحاد الأوروبي في إطار القناعة المشتركة لدى الدول الأعضاء بأن التعاون واكتشاف احتياطيات إضافية في منطقة شرق المتوسط؛ سيسهم في تحقيق الاستقرار والفائدة المشتركة لشعوب الدول من ثرواتهم الطبيعية ومن البنية الأساسية المتاحة.
إلى ذلك، تناقلت الصحف البيان الذي أصدره الأزهر الشريف بشأن آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الأزهر الشريف أعرب عن رفضه الشديد قيام الاحتلال الصهيوني بهدم مبان فلسطينية في وادي الحمص بحي صور باهر جنوب مدينة القدس، معلنا استنكاره إجلاء السكان الموجودين في بعض المباني بالقوة من قبل مئات الجنود من جيش الاحتلال واقتحام جرافات الاحتلال لهذه المباني والمنطقة الفلسطينية.
وأبرزت الصحيفة تحذير الأزهر الشريف من خطورة تلك الإجراءات الغاشمة، مشددا على أن ذلك يعد اغتصابا للأراضي الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم في العيش على أرضه بأمن وسلام.
وفي السياق، نشرت صحيفة (الجمهورية) أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عاد أمس لممارسة عمله بالمشيخة بعد رحلة علاجية استمرت 18 يوما بين ألمانيا وفرنسا نتيجة انزلاق غضروفي وتضمنت إجراء جراحة بإحدى عينيه.
وأوردت الصحيفة أن الدكتور الطيب عقد اجتماعات مع قيادات المشيخة، وحرص على معرفة الحالة الصحية لطالب كلية الدراسات الإسلامية بالأقصر الكفيف الذي أصيب في حادث قطار.

عربيا، تابعت الصحف جلسات المؤتمر العربي الثالث عشر لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني الذي عقد في تونس وانطلقت فعالياته أمس، ونقلت صحيفة (الأخبار) - تحت عنوان (الاستخدام السيئ لمواقع التواصل يهدد الأمن ويبث الفتنة) - عن الدكتور محمد بن على كونان أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب القول إن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة تلعب دورا حاسما في كل مناحي الحياة خاصة على الصعيد الأمني.
وذكرت الصحيفة أن أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب أشار - خلال كلمته في المؤتمر الذي حضره اللواء منصور بن سلطان التركي رئيس المؤتمر واللواء محمد يوسف مدير المكتب العربي للإعلام الأمني ورؤساء وأعضاء الوفود العربية - إلى أن الإعلام الجديد أصبح سلاحا ذي حدين إذ يسهم في ارتكاب الجريمة ويسمح - في الوقت ذاته - بالتصدي لها.
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