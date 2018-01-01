للموسم الثامن.. "برشلونة" ينجح في تحقيق الأرباح المالية

للموسم الثامن على التوالي، ينجح برشلونة الإسباني في تحقيق أرباح مالية بيد أن مشكلة واحدة تتعلق بالأرباح الاقتصادية للعملاق الكتالوني.



فقد تم الكشف عن النتائج المالية التي حققها برشلونة في موسم 2018 و2019، حيث استمرت العائدات في الارتفاع.



وبلغت عائدات "البارسا" 990 مليون يورو للعام الماضي، لكن المشكلة الوحيدة تمثلت في تقلص الأرباح نتيجة لزيادة التكاليف.



وبلغت التكاليف نحو 973 مليون يورو، وفق ما أوردت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلا أن الربح بلغ بعد دفع الضرائب نحو 4.5 مليون يورو فقط، علما بأن الأرباح بلغت قبل تسديد الفوائد والضرائب وحساب قيمة الإهلاك نحو 179 مليون يورو.



وقد عبر المتحدث باسم النادي، جوزيف فيفيس، عن تقدير الإدارة لتلك النتائج قائلا: "يجب أن نعرب عن ارتياحنا لتحقيق دخل القياسي للسنة السادسة على التوالي، وعبور السنة الثامنة بتحقيق أرباح".



وكانت مجلة "فوربس" كشفت قبل أيام قائمتها السنوية الخاصة بأغنى الأندية الرياضية في العالم، حيث ضمت القائمة 4 أندية لكرة قدم، في قائمة الـ20 الأوائل، على رأسهم ريال مدريد الإسباني.



وجاء النادي "الملكي" في المركز الثالث على قائمة أغنى الأندية، بقيمة 4.2 مليار دولار، فيما جاء غريمه برشلونة رابعا بقيمة 4 مليار دولار.