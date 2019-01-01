الخميس 25 يوليه 2019 الموافق 22 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

اليوم.. فرنسا تحدد إستراتيجيتها الفضائية العسكرية

الخميس 25/يوليه/2019 - 07:53 ص
فلورانس بارلي وزيرة
فلورانس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية
وكالات
طباعة
ads
أعلنت فلورانس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية ، اليوم الخميس، تفاصيل الاستراتيجية الفضائية العسكرية الجديدة لبلادها بعدما تطرق إلى خطوطها العريضة في منتصف يوليو، الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يريد تعزيز قدرات المراقبة الفرنسية، والدفاع الذاتي في الفضاء.

وكان ماكرون أكد في 13 يوليو "سنعزز معرفتنا بالوضع الفضائي وسنحمي أقمارنا الاصطناعية بشكل أفضل، بما في ذلك بطريقة فعلية"، ممهداً بذلك لمراقبة معززة للفضاء واستخدام قدرات هجومية رداً على تهديد.

وستصل بارلي إلى مقر "قيادة الدفاع الجوي والعمليات الجوية" في قاعدة ليون مون فردان حيث ستعلن التوجهات العسكرية الفرنسية الكبرى في الفضاء، والذي تحول إلى ساحة جديدة للمواجهة بين القوى الكبرى.

من جهتها، صرحت بارلي في 16 يوليو أن "الأمر يتعلق بردع اعتداءات خصومنا المحتملين، وحتى تأمين الحماية الفعلية منها". وذكرت بقضية "القمر الاصطناعي التجسسي" الروسي لوش أولامب الذي حاول في 2017 الاقتراب من القمر الاصطناعي العسكري الفرنسي الإيطالي أثينا فيدوس.

وأوضحت الوزيرة الفرنسية حينذاك أن "تطوير أسلحة موجهة إلى الأرض من الفضاء ليس جزءاً من الأهداف" طبقا للمعاهدات الدولية التي تشدد على الاستخدام السلمي للفضاء.

ويفترض أن تتطرق بارلي الخميس إلى الوسائل العملية التي تنوي فرنسا التزود بها للدفاع عن أقمارها الاصطناعية.

وكان ماكرون أعلن أنه سيتم في سبتمبر المقبل إنشاء "قيادة كبرى للفضاء" في سلاح الجو الفرنسي الذي "سيصبح اسمه سلاح الجو والفضاء".

وستتحدث بارلي أيضاً عن قيمة الميزانية التي ستخصص لذلك، بعدما وعد ماكرون بأن "تقر استثمارات جديدة لا بد منها" لتمويل تعزيز القدرات الفضائية العسكرية الفرنسية.

وبملياري دولار من الاستثمارات السنوية في مجال الفضاء المدني والعسكري، تبقى فرنسا بعيدة عن الدول الثلاث التي تتصدر هذا القطاع، وهي الولايات المتحدة التي تستثمر خمسين مليار دولار في قطاع الفضاء والصين (عشرة مليارات) وروسيا (أربعة مليارات)، حسب أرقام الحكومة الفرنسية.

ويخصص قانون البرمجة العسكرية الفرنسي للعام 2019-2025 على تخصيص ميزانية قدرها 3,6 مليارات يورو للدفاع الفضائي. وسيسمح خصوصاً بتمويل تجديد الأقمار الاصطناعية للمراقبة والاتصالات وإطلاق 3 أقمار للتنصل الكهرومغناطيسي وتحديث رادار المراقبة الفضائية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

أسعار العملات العربية اليوم الخميس 25 يوليو2019

منذ حوالي 8 ساعات

"أزارو" يحسم موقفه من الاستمرار مع الأهلى الموسم المقبل

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 37 درجة

منذ يوم

ارتفاع الدولار يدفع الذهب إلى الهبوط

ads

الصور

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

image description

مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى المصرى

image description

مباراة تتويج الأهلى بالدورى الـ41 فى تاريخه

image description

جنازة والدة يسرا.. حضور كبير لنجوم الفن

image description

نجوم الفن في جنازة والدة يسرا

ads

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك يقيل ثنائي الجهاز الفني عقب خسارة الدوري

أول تعليق من سيد عبدالحفيظ على فوز الأهلي بالدوري

أسعار العملات العربية اليوم الخميس 25 يوليو2019

أشرف زكي لـ"الدستور": "فاروق الفيشاوي بخير"

ستوديو

تعرف على موعد تشييع جثمان الراحل فاروق الفيشاوي

وفاة الفنان فاروق الفيشاوي عن عمر يناهز 67 عاماً

أحمد موسى بعد فوز الأهلي بالدوري: "عضو في الإدارة قالي اصبر العبرة بالخواتيم" (فيديو)

تنكر زهرة العلا كان بوابتها لدخول عالم الفن.. تعرف على قصتها

ads

رياضة

للموسم الثامن.. "برشلونة" ينجح في تحقيق الأرباح المالية

الولايات المتحدة تنتظر نتيجة الطعن ضد استبعاد كينج

مارادونا يخضع لجراحة ناجحة فى الركبة اليمنى

برشلونة يستطيع تحقيق دورى أبطال أوروبا بلاعبى لاماسيا

الرئيس نيوز

نقل الرئيس التونسي مجددا للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

وزير الدفاع الأمريكي: مستعدون للتفاوض مع إيران دون شروط

نص "البيان رقم واحد" للانقلاب الفاشل في السودان

مسؤول بصندوق النقد: برنامج "الإصلاح الاقتصادي" المصري ينتهي في نوفمبر

منوعات

"فيسبوك" تكشف عن فتح تحقيق.. وإيرادات تفوق التوقعات

السياح الخليجيون يتدفقون إلى سوتشي الروسية

وفاة شاب في بث مباشر بعد تحدي "أكل الحشرات السامة"

حسناء روسية تقدم هدية غير متوقعة لرئيس وزراء اليابان

كشكول

اليوم.. انطلاق المنتدى الأول لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمنيا

اليوم.. إعلان نتيجة الدفعة الأولى لتظلمات الثانوية العامة

اليوم.. طلاب الأول الثانوي يؤدون امتحان الجغرافيا دور تاني

٨٨.٠٣٪؜ نسبة النجاح "بملاحق" اعدادية الجيزة

إسلام سياسي

خليفة حفتر: قريبا سنحتفل بتحرير العاصمة طرابلس

إخواني منشق: الإلحاد والإرهاب نتيجة طبيعة لتأثير أفكار الجماعة على شبابها

الانشقاقات تضرب حزب أردوغان.. وباحث سياسي يوضح الأسباب

قيادي بالدعوة السلفية: لسنا دولة داخل مصر كـ"الإخوان"

مقالات الرأي
ماجد حبته
اللعب القطرى فى الصومال
مؤمن المحمدي
البلوك وحرية التعبير
جلال حمام
أكاذيب مُراسل وصدق فنان
صفوت البياضي
النزول على سطح القمر
المزيد

الثقافة

فرقة رضا تحتفل باختيار محافظة مطروح عاصمة للثقافة المصرية

اليوم.. ختام فعاليات مهرجان "أجازة سعيدة" ببيت العينى

حفل لفرقة "جو شوية فن" بطلعت حرب الثقافى.. الليلة

الليلة.. "أثر ثورة يوليو على الشعر المصرى الحديث" ببيت الست وسيلة

صفحتنا ع الفيس بوك