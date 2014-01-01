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رياضة

الولايات المتحدة تنتظر نتيجة الطعن ضد استبعاد كينج

الخميس 25/يوليه/2019 - 07:48 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قدم الاتحاد الأمريكي للسباحة طعنا ضد استبعاد ليلي كينج من تصفيات سباق 200 متر صدرا للسيدات، اليوم الخميس، في بطولة العالم في جوانج جو.

واحتلت كينج، البطلة الأولمبية وبطلة العالم في سباق 100 متر صدرا، المركز الأول في سباقها بالتصفيات لكن بعد النظر إلى لوحة النتائج أصيبت بصدمة عقب معرفة أنها استبعدت.

وأبلغت الصحفيين عند سؤالها عن سبب الاستبعاد "لم يبلغوني".

وقال الاتحاد الأمريكي للسباحة إن الاتحاد الدولي أبلغه بأن سبب الاستبعاد هو لمسة غير صحيحة للحائط بعد أول دوران.

وأصبحت الكندية سيدني بيكرم في صدارة التصفيات بزمن بلغ دقيقتين و24.53 ثانية.

واستبعاد كينج هو أحدث حالة جدل تضرب بطولة العالم التي خيمت عليها احتجاجات على منصة التتويج ضد المشاركة المثيرة للجدل للسباح الصيني سون يانج.

وتم تبرئة سون، الذي عوقب بالإيقاف في 2014 بسبب المنشطات، للمشاركة في بطولة العالم رغم وجود قضية منشطات أخرى ضده أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وبعد انتصار سون في سباق 400 متر حرة يوم الأحد، رفض مارك هورتون صاحب الميدالية الفضية مشاركة السباح الصيني منصة التتويج، بينما رفض البريطاني دنكان سكوت صاحب الميدالية البرونزية مصافحته أوالتصوير معه بعد سباق 200 متر حرة يوم الثلاثاء.

وأدت الاحتجاجات لأن يضيف الاتحاد الدولي للسباحة فقرة إلى ميثاق السلوك الخاص به تدعو السباحين إلى "تجنب أي سلوك عدائي أو غير لائق" خلال منافسات البطولة.

وقال آدم بيتي، الذي جمع بين لقبي 50 و100 متر صدرا للمرة الثالثة على التوالي يوم الأربعاء، إن القاعدة الجديدة لن تمنعه من الحديث بصراحة.

وأبلغ صحيفة تايمز "الرياضيون لديهم الحق دائما في حرية التعبير وعندما نكتشف أن هناك خطأ وأن هناك احتيالا، إذن لماذا يجب ألا يكون لنا أي صوت؟".

"أسرع متنافسين على الإطلاق"
في تصفيات سباق 200 متر صدرا للرجال، سجل الأسترالي أندرو ويلسون دقيقتين و07.29 ثانية، وهو رابع أسرع زمن هذا العام، ليبلغ الدور قبل النهائي.

وكان البريطاني روس مردوك خامس أسرع سباح، بفارق 1.76 ثانية خلف الأسترالي، وقال إن سرعة التصفيات كانت مذهلة.

وقال السباح الاسكتلندي "إنها أسرع مجموعة من المتنافسين بفارق كبير. هناك عدة سباحين يلامسون حقا الرقم العالمي".

وتأهلت سيمون مانويل بطلة أولمبياد ريو دي جانيرو في سباق 100 حرة إلى الدور قبل النهائي كأسرع سباحة في التصفيات، وتفوق الزمن الذي حققته وبلغ 53.10 ثانية بفارق 0.01 ثانية على سارة شيوستروم.

وسبحت كيت كامبل، الذي قدمت أداء رائعا في سباق التتابع أربعة في 100 متر متنوع لتتفوق على مانويل وتمنح أستراليا الذهبية، في الحارة المجاورة للسويدية شيوستروم وتأهلت في المركز الرابع (53.36 ثانية).

وقالت: "كنت فقط بحاجة لبلوغ الدور التالي وهذا بالضبط ما فعلته. لم أشأ استهلاك طاقة أكبر من المطلوب".

وتضم المنافسات المسائية لليوم الخامس من البطولة نهائي سباق 200 متر فراشة و50 ظهرا والتتابع أربعة في 200 حرة للسيدات، بالإضافة إلى نهائي سباق 100 متر حرة و200 فردي متنوع للرجال.
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