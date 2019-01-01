وزير دفاع اليابان: إطلاق كوريا الشمالية صاروخين "مؤسف للغاية"

ذكرت وكالة جيجي للأنباء، أن وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا، قال إن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين اليوم الخميس أمر "مؤسف للغاية".



وقال مصدر بالحكومة اليابانية لوكالة أنباء كيودو إن الصاروخين باليستيان ولم يصلا إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية لليابان ولم يكن لهما أي تأثير على الأمن القومي للبلاد.



وفي وقت سابق نقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مصدر بالحكومة قوله إن الصاروخين لم يصلا إلى المنطقة الاقتصادية‭‭ ‬‬الحصرية لليابان ولم يكن لهما أي تأثير على الأمن القومي للبلاد.



ومن المتوقع أن يلقي إطلاق الصاروخين الباليستيين بظلال جديدة من الشك حول الجهود الرامية لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي بعد اللقاء الذي جمع بين ترامب وكيم في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين في نهاية يونيو.

