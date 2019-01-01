بعد رحيله.. كيف ودّع الفنانون فاروق الفيشاوى؟

رحل عن عالمنا، صباح اليوم الخميس، الموافق 2019/7/25، الفنان القدير فاروق الفيشاوي عن عمر يناهز الـ٦٧ عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل بمسجد مصطفى محمود في المهندسين، وذلك بعد صلاة الظهر اليوم.





وفور إعلان خبر وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي توالت ردود الأفعال على موقع التدوينات الشهير "تويتر" ، لكن الأبرز كانت ردود أفعال الوسط الفني.





الفنانة رانيا يوسف، عبرت عن حزنها الشديد على رحيل الفنان فاروق الفيشاوي، وغردت على صفحتها الرسمية على "تويتر" ، قائلة: " وداعًا الفنان العظيم فاروق الفيشاوي، إنا لله وإنا إليه راجعون".





أما الفنان محمود البزاوي، فغرد على صفحته الرسمية على تويتر: " مع السلامة يا أستاذ فاروق، هاتفضل في قلوبنا جميعًا.. سلسلة حافلة من الأعمال، و تاريخ سينمائي كبير، الحب في طريق مسدود، و المشبوه، والباطنية، و أرجوك أعطني هذا الدواء، و لاتسألني من أنا، و القرداتي.. حكاية جميلة اسمها فاروق الفيشاوي انتهت النهاردة.. ربنا يرحمك يا أسطورة".





الفنانة نيكول سابا، غردت، قائلة: " البقاء لله.. ربنا يرحمه ويغفر له، ويجعل مثواه الجنة.. حاجة تحزّن بجدّ.. فاروق الفيشاوي زمن الفن الجميل".





أما النجم أحمد السعدني، فقال: " لا اله الا الله، من أطيب و أنضف و ألذ الناس اللي ممكن الواحد يعرفهم في حياته، الفنان العظيم والإنسان الرائع، الله يرحمك يا حبيبي ويغفرلك، انتم السابقون".





وكتب النجم أحمد السقا، على "تويتر" قائلًا: " لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. إنا لله وإنا اليه راجعون، البقاء والدوام لله .. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".





أمام الفنان صلاح عبدالله، فقال: "بحب فاروق الفيشاوي جدًا.. إدعولُه وقولوا يارب خفف عنه وألطف بيه وإجعل آلامه ومعاناته في ميزان حسناته ياقادر ياكريم يارحمن يارحيم".

أما النجم محمد إمام فكتب على تويتر: "فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ"، البقاء لله .. حبيبي فاروق الفيشاوي.





وقالت الفنانة صابرين: "إنا لله وإنا اليه راجعون، الله يرحمك يا أجدع وأطيب خلق الله، ربنا يبدلك خير من الدنيا وماعليها، ذكراك دائمة معنا فاروق الفيشاوي".