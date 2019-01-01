عادل إمام ينعى فاروق الفيشاوى

نعى الزعيم عادل إمام الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، متأثرًا بغيبوبة كبدية أنهت صراعه مع مرض السرطان.



ونشر الحساب الرسمي للزعيم عادل إمام، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة جمعت الفنانين، مرفق بها تعليق: "البقاء لله في وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي".



وتوفى الفنان فاروق الفيشاوي، عن عمر يناهز الـ٦٧ عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث تضاعف عليه المرض ودخل في حالة غيبوبة انتهت بوفاته، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل فاروق الفيشاوى بمسجد مصطفى محمود بعد صلاة الظهر اليوم الخميس.



وكان آخر ظهور للفيشاوي قبل نحو 20 يومًا، في عزاء الفنان عزت أبوعوف يوم 2 يوليو الجاري، وصرّح وقتها لوسائل الإعلام بأن وفاة "أبوعوف" صدمة للجميع، فهو فنان وإنسان من الطراز الرفيع.