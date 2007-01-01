فاروق الفيشاوى.. قصة محارب غيّبه السرطان

قدّم عدد من الشخصيات المركبة، واستطاع التلون بين الأدوار، فجسّد دور "ظابط" في فيلم المشبوه، و"مسعد الجزار" في فيلم "الشرف"، و"طايع" في فيلم "حبيبتي من تكون"، و"حميدو" في فيلم "رجل له ماضي"، و"المقدم جلال أبو سعدة" بفيلم "حائط البطولات"، فضلًا عن إتقانه العديد من الأدوار في الدراما، حيث قدّم دور "الشاطر حسن" في "ألف ليلة وليلة"، ودور "محفوظ عجب" في مسلسل "دموع صاحبة الجلالة"، ودور محمود في مسلسل "أحلامنا الحلوة"، إنه الفنان القدير فاروق الفيشاوي، الذي وافته المنية اليوم الخميس، عن عمر يناهز الـ٦٧ عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث تضاعف عليه المرض ودخل في حالة غيبوبة انتهت بوفاته.



في أكتوبر من العام الماضي، صعد "الفيشاوي" مهرولًا إلى المسرح بعد تسلمه درع تكريمه من مهرجان الإسكندرية ليحيي جمهوره، وضع حينها يديه على صدره امتنانًا لما يقدمه الجمهور له من طاقة إيجابية، وبنظرة مُفعمة بالأمل والإصرار، أعلن بصريح العبارة "أنا مريض سرطان"، لتختفي أصوات الجمهور من صدمة الخبر، ليتابع قائلا: "بالعزيمة والإصرار سأنتصر على هذا المرض وأهزمه وأحضر الدورة القادمة لمهرجان الإسكندرية".



وُلد "الفيشاوي" ولد في 5 فبراير 1952، بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية لأسرة غنية مكونة من أبوين و5 أشقاء (بنتين و3 صبية) كان فاروق أصغرهم، وتوفي والده عندما كان في الحادية عشر من عمره فتولى رعايته وتربيته شقيقه الأكبر رشاد.



حصل على بكالوريوس في الطب العام وقبلها على ليسانس الآداب في جامعة عين شمس، وكان الظهور الكبير له في فيلم "المشبوه" مع الزعيم عادل إمام، وقد رفضه الفيشاوي، في بداية الأمر بسبب مشهد ضربه للفنان عادل إمام بالقلم حيث قال وقتها: "إزاي همسك عادل إمام وأديله قلم مسمع في الدنيا كلها"، إلا أن المخرج سمير سيف، استدعاه ليتحدث معه وأقنعه بقبول العمل.



يحب "الفيشاوي" المرأة ويقدسها، لذلك فالجانب النسائي لديه له مكانة خاصة في حياته، وتزوج المرة الأولى من خارج الوسط الفني، ثم تزوج من الفنانة سمية الألفي التي أنجب منها نجله أحمد الفيشاوي وعمر الفيشاوي، وانتهى زواجهما بالانفصال بعد عدة سنوات، وتزوج لفترة من الفنانة سهير رمزي، بعد قصة حب جمعت بينهما .



كانت تكريماته محدودة، فقد حصل على جائزة أفضل ممثل من الأكاديمية الإفريقية السينمائية عام 2009 عن دوره في فيلم "ألوان السما السابعة" وشهادة تقدير من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ31 على نفس الفيلم، وجائزة المجلس القومي لحقوق الإنسان لأفضل الأعمال الفنية والإعلامية عام 2007 عن مسلسل "عفريت القرش".



في أيامه الأخيرة، تضاعف عليه المرض ودخل في حالة غيبوبة كبدية انتهت بوفاته اليوم، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عليه بمسجد مصطفى محمود بعد صلاة الظهر اليوم الخميس.