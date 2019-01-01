كنيسة مارجرجس "الطليحات" تشارك بتصفيات مهرجان الكرازة المرقسية

شاركت كنيسة القديس مارجرجس بقرية الطليحات البحرية بإيبارشية طهطا في سوهاج أمس، باختبارات القبطي والمحفوظات في التصفيات النهائية لمهرجان الكرازة المرقسية للعام الحالي، تحت رعاية الأنبا إشعياء مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطهطا وجهينة وتوابعها وذلك لأطفال خدمة المرحلة الابتدائية.



ويشارك بتصفيات مهرجان الكرازة المرقسية جميع الفئات العمرية بكنيسة مار جرجس الطليحات البحرية بطهطا، من مراحل حضانة وابتدائي وإعدادي وثانوي في المسابقة الدراسية والقبطي والألحان والأنشطة المختلفة بمهرجان الكرازة المرقسية.



وانطلقت تصفيات المسابقة الدراسية "أونلاين" بمهرجان الكرازة المرقسية لإيبارشية طهطا، يوم 19 من يوليو الجاري، وتستمر حتى نهاية الأسبوع، ولا يسمح لمن لا يجتاز اختبارات المسابقة الدراسية باستكمال باقي اختبارات مسابقات مهرجان الكرازة المرقسية للعام الحالي.