بعد رحيله.. كيف تبنأ فاروق الفيشاوى بوفاته قبل موته بـ20 يومًا؟

توفى الفنان فاروق الفيشاوي، عن عمر يناهز الـ٦٧ عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث تضاعف عليه المرض ودخل في حالة غيبوبة انتهت بوفاته، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل فاروق الفيشاوى بمسجد مصطفى محمود بعد صلاة الظهر اليوم الخميس.



وكان آخر ظهور للفيشاوي قبل نحو 20 يومًا، في عزاء الفنان عزت أبوعوف يوم 2 يوليو الجاري، وصرّح وقتها لوسائل الإعلام بأن وفاة "أبوعوف" صدمة للجميع، فهو فنان وإنسان من الطراز الرفيع.



لكن الغريب في الأمر أن الفنان فاروق الفيشاوي، خلال العزاء تحدث مع أحد معارفه عن الموت، مؤكدًا أن الجميع سوف يموت وهم أصدقاء عزت أبوعوف سيلحقون به، وكأنه يتنبأ بوفاته قبل موته.



وكان الفيشاوي دخل مؤخرا في غيبوبة أثناء احتجازه في أحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بمرض السرطان وتوقف الكبد عن العمل، حتى انتهت بوفاته.



يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي فاجأ الجميع أثناء استلامه لتكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بإعلانه إصابته بمرض السرطان، مؤكدا أنه سينتصر عليه ويعود في العام المقبل إلى نفس المهرجان ويطمئن جمهوره عليه.