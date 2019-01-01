موعد تشييع جنازة فاروق الفيشاوى

توفى الفنان فاروق الفيشاوي عن عمر يناهز الـ٦٧ عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث تضاعف عليه المرض ودخل في حالة غيبوبة انتهت بوفاته.



ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل فاروق الفيشاوى بمسجد مصطفى محمود بعد صلاة الظهر اليوم الخميس.



وكان الفيشاوي قد أعلن إصابته بالسرطان أثناء تكريمه في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الدروة الماضية، وأخر أعماله مشاركته في مسرحية الملك لير مع الفنان يحيى الفخراني.

