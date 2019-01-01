وفاة الفنان فاروق الفيشاوى

رحل الفنان فاروق الفيشاوي منذ قليل عن عمر يناهز الـ٦٧ عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث تضاعف عليه المرض ودخل في حالة غيبوبة انتهت بوفاته.



وكان الفيشاوي قد أعلن إصابته بالسرطان أثناء تكريمه في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الدروة الماضية، وأخر أعماله مشاركته في مسرحية الملك لير مع الفنان يحيى الفخراني.