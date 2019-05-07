أسعار الدولار اليوم الخميس 25 يوليو 2019

استقرت أسعار صرف الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزي المصرى عند 16.56 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات امس، مسجلا الأسعار التالية:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.56 جنيه للشراء.

16.68 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.55 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

16.55 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.55 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.56 جنيه للشراء.

166 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة

16.55جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.

