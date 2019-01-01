فرقة رضا تحتفل باختيار محافظة مطروح عاصمة للثقافة المصرية

قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية أمسية فنية، أمس الأربعاء، بقصر ثقافة مرسى مطروح التابع للهيئة العامه لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض وبالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده، شهدها مئات الجماهير من أهالي المدينة وزائريها من مختلف المحافظات، تضمنت مجموعة من اللوحات الفنية التي اشتهرت بها الفرقة عبر تاريخها وتعبر عن الموروث الشعبي المصري.



يأتي هذا بعد إعلان وزيرة الثقافة اختيار محافظة مطروح عاصمة للثقافة المصرية، ضمن أجندة وزارة الثقافة خلال فصل الصيف تتواصل الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية.



يذكر أن وزارة الثقافة أعدت مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفكرية احتفاءا باختيار مطروح عاصمة للثقافة المصرية، منها عروض فنية وندوات فكرية ومؤتمرات أدبية وأمسيات شعرية ومعارض للكتاب وتستمر الفعاليات حتى نهاية العام الجاري.