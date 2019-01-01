المعارضة والحركات المسلحة تتفقان على الفترة الانتقالية بالسودان

اتفقت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، والجبهة الثورية التي تنضوى على الحركات المسلحة، على إقامة نظام مدني ديمقراطي، وإحلال السلام في السودان.



وبحسب ما أوردته قناة "سكاي نيوز" عربية، فقد أعلن الطرفان في بيان صباح اليوم الخميس، أنهما اتفقا على الإسراع في تشكيل سلطة مدنية انتقالية.



وجاء في البيان الصادر عقب مفاوضات في أديس أبابا برعاية إفريقية، أن الطرفين توصلا لاتفاق سياسي بشأن إدارة الفترة الانتقالية في السودان، دون محاصصة.



ودعا الطرفان المجتمع الدولي لدعم طموحات تطلعات الشعب السوداني.



وأعلن الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية أسامة السعيد في حديث لـ "سكاي نيوز"، أن "الجبهة انتقلت بهذا الاتفاق من مرحلة (الكفاح المسلح) إلى مرحلة النضال السلمي من داخل السودان".



ونوه السعيد أن المفاوضات لم تتطرق إلى مقاعد الجبهة في المجلس السيادي، قائلا: "إننا سنشارك في كافة هياكل الفترة الانتقالية بعد تحقيق السلام، ونحن نريد جيشا وطنيا يدافع عن البلاد ونحن سننتقل إلى مرحلة الحوار مع كافة شركائنا في الوطن".