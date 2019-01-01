إيطاليا تسحب عدد من أعضاء سفارتها فى طرابلس

أفادت موقع ليبيا مباشر، نقلا عن مصادر محلية، صباح اليوم الخميس، بأن إيطاليا قامت بسحب عدد من الاعضاء بسفارتها من العاصمة طرابلس مع ارتفاع وتيرة التصعيد العسكري جنوب العاصمة.



وتأتي هذه الأنباء بعد ساعات من إلقاء المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، كلمة موجهة للجنود والضباط التابعين للجيش الوطني المرابطين بمحاور القتال؛ يحثهم فيها على الاستعداد للتقدم نحو العاصمة لتحريرها من الإرهاب.



وقال حفتر: "إن موعدنا مع النصر الكبير قد اقترب"، مضيفًا: "نسعى إلى إعادة الاستقرار للعاصمة ‎واستعادة دورها، كما أننا حريصين على سلامة المدنيين في العاصمة الليبية طرابلس".



ويشهد عدد من محاور القتال بجنوب العاصمة في الوقت الحالي، اشتباكات مستمرة بين قوات الجيش الوطني وميلشيات حكومة الوفاق، حسبما أفادت صحيفة المشهد الليبية.