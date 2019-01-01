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رياضة

برشلونة يستطيع تحقيق دورى أبطال أوروبا بلاعبى لاماسيا

الخميس 25/يوليه/2019 - 04:54 ص
برشلونة يستطيع تحقيق
برشلونة يستطيع تحقيق دورى أبطال أوروبا بلاعبى لاماسيا
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أعرب سيرجي سامبر، نجم فريق نادي برشلونة الإسباني السابق وابن أكاديمية لاماسيا الشهيرة، أن البرسا بإمكانه تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا من خلال الاستعانة لاعبي الأكاديمية.

وتغير النهج بالنسبة للبلوجرانا في المواسم القليلة الأخيرة، حيث أصبح النادي الكتلوني يتجه نحو شراء اللاعبين من الخارج بدلًا من الاعتماد على أبناء أكاديميته، لاماسيا، التي أفرزت نجومًا عظام مثل ليونيل ميسي، تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا.

كثيرون انتقدوا برشلونة لسيره على هذا النهج، ودعوا إلى العودة للاعتماد على عناصر لاماسيا من أجل تحقيق حلم دوري الأبطال، اللقب الغائب عن خزينة النادي منذ 4 أعوام.

سامبر سُئل خلال مقابلة مع صحيفة سبورت الكتلونية ما إذا كانت تشكيلة من لاعبي اللاماسيا قادرة على جلب دوري الأبطال وبطولات أخرى، فقال: "بالطبع. لقد فزنا بالعدد الأكبر من الألقاب عندما كان لدينا خريجي الأكاديمية في فريقنا. كلما كان لدينا عدد أكبر من لاعبي لاماسيا، كلما ستسير الأمور بشكل أفضل. أنا متأكد من ذلك".
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