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عالم

عقيلة صالح: وجود "المصرف المركزى بطرابلس" سبب تحالف المليشيات مع "السراج"

الخميس 25/يوليه/2019 - 02:01 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إن ليبيا تتعرض لمؤامرة دولية منذ سنوات عديدة وإن تركيا وقطر وجماعة الإخوان المسلمين من المتأمرين على ليبيا.

وأضاف بحسب ما أوردت قناة "218 الليبية" نقلا عن قناة "العربية"، صباح اليوم الخميس، أن تدخل تركيا أصبح واضحا للعيان لصالح جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن بريطانيا وإيطاليا لعبتا دورًا في التآمر.

واعتبر رئيس البرلمان أن جماعة الإخوان هي من نصب فايز السراج رئيسًا للمجلس الرئاسي، لذلك لا يرفض طلبًا لهم.

وقال: "طلبنا مرارًا من السراج ترك الإخوان وميليشيات طرابلس لكنه رفض ذلك".

وعن معركة الجيش الوطني في طرابلس، قال صالح: "نحن في حرب ضد الميليشيات الإرهابية في ليبيا، ونحارب بأسلحة قديمة"، متحدثًا بوضوح عن أن الجيش الوطني يتعاون مع بلاد وصفها بـ "الصديقة" للحصول على الدعم والسلاح.

وشكك "صالح" في التحالف بين السراج والتشكيلات المسلحة التي تدعم قوات الوفاق، معتبرًا أن وجود المصرف المركزي في طرابلس هو سبب التحالف بين "الميليشيات" و"السراج"، حسب وصفه.
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